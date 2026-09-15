Первые заморозки пришли в Ленобласть

Первые заморозки этой осени зафиксировали в Ленинградской области: в нескольких населенных пунктах температура опустилась до -0,1 градуса. Петербург пока до отрицательных значений не остыл, однако минувшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени — температура опускалась до +7 градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура опускалась до -0,1 градуса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Температура опускалась до -0,1 градуса

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Минусовую температуру зарегистрировали в Лесогорском, Сосново, Лодейном Поле и Ефимовском. Во всех четырех населенных пунктах минимальное значение составило -0,1 градуса.

Заморозки также пришли на юг Карелии. В поселке Ладва температура опустилась до -0,6 градуса. Самой холодной точкой Европейской России стал поселок Усть-Кара в Ненецком автономном округе, где столбики термометров показали -1,2 градуса.

В Петербурге минимальная температура оказалась более чем на градус ниже предыдущего показателя этой осени, зафиксированного 7 сентября.

По словам господина Леуса, до осеннего равноденствия осталось чуть больше недели. По мере увеличения продолжительности ночи ночное выхолаживание будет усиливаться, поэтому зона заморозков продолжит расширяться, а температура — снижаться.

Карина Дроздецкая