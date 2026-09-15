В Тутаевском округе до ноября ввели карантин по бешенству

В Тутаевском округе Ярославской области с 14 сентября введен карантин по бешенству из-за выявленного эпизоотического очага в районе деревни Яковлево. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Евраев.

Неблагополучными пунктами также признаны деревни Брянцево, Белавино, Ковалево, Панино, Зарницино, Кузьминское и поселок Волжский. В Яковлево ограничен доступ посторонних, за исключением местных жителей, сотрудников ветеринарных служб и специалистов, привлеченных к ликвидации заболевания.

На время карантина запрещены ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству. В населенных пунктах будут отлавливать бездомных животных и изолировать их на 14 дней.

Ветеринарные специалисты проведут подворовые обходы. Животным без прививки от бешенства, а также тем, кому вакцинацию проводили более шести месяцев назад, будут делать прививки. Карантин установлен до 9 ноября.

Виктория Самко