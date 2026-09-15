Михаил Евраев: в Ярославской области улучшилась ситуация с бензином

Ситуация с обеспечением топливом в Ярославской области заметно улучшилась после переговоров с федеральным правительством об увеличении поставок, сообщил губернатор Михаил Евраев. Согласно опубликованной им актуальной сводке, бензин и дизельное топливо есть на АЗС во всех муниципальных округах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Борисоглебском округе топливо есть на одной АЗС, в Брейтовском — на двух, в Гаврилов-Ямском — на трех, в Даниловском — на двух, в Мышкинском — на одной, в Некоузском — на одной, в Некрасовском — на трех. В Первомайском округе топливо есть на двух АЗС, в Переславле-Залесском — на семи, в Пошехонском — на одной, в Ростовском — на шести, в Тутаевском — на двух, в Угличском — на двух.

В Рыбинске, по данным губернатора, топливо есть на восьми АЗС. На двух станциях «Лукойла» доступны АИ-92, АИ-95, АИ-95+ и дизтопливо либо АИ-95, АИ-95+ и дизтопливо. На четырех АЗС «Газпромнефти» в наличии различные комбинации АИ-92, АИ-95, АИ-95+, а также дизтопливо. Еще на одной АЗС «Татнефти» есть АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, на частной станции — АИ-92 и дизтопливо.

В Ярославском округе топливо есть на 17 АЗС: на трех частных станциях, двух АЗС «Роснефти», пяти «Газпромнефти» и семи АЗС «Татнефти».

В самом Ярославле бензин и дизтопливо доступны на 33 АЗС. В Кировском и Ленинском районах топливо есть на трех станциях: «Газпромнефти», «Роснефти» и частной АЗС. В Дзержинском районе — на 14 станциях: шести «Газпромнефти», трех «Роснефти», одной «Татнефти» и четырех частных АЗС.

В Красноперекопском и Фрунзенском районах топливо есть на 10 АЗС: двух «Газпромнефти», двух «Роснефти», одной «Татнефти» и пяти частных. В Заволжском районе работают шесть АЗС с топливом: три «Газпромнефти», две «Роснефти» и одна частная.

Ассортимент на станциях различается. На части АЗС доступны АИ-92, АИ-95, АИ-95+ и дизельное топливо, на некоторых — только АИ-92 и дизтопливо. На отдельных станциях есть АИ-98 и АИ-100.

«Держим ситуацию на ежедневном контроле»,— написал Михаил Евраев.

Антон Голицын