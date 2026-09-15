В Ярославской области вышел указ о выплатах пострадавшим от БПЛА
В Ярославской области опубликован указ губернатора, закрепляющий меры поддержки пострадавших от последствий применения беспилотников. Выплаты будут предоставляться не только за утрату и повреждение имущества, но и за причиненный вред здоровью. Документ подписан Михаилом Евраевым 10 сентября.
Фото: Правительство Ярославской области
За вред здоровью при легкой степени тяжести предусмотрено 100 тыс. руб., при средней — 150 тыс. руб., при тяжелой — 350 тыс. руб. Ранее губернатор уже сообщал о таких суммах, теперь мера поддержки отражена в указе. Его действие распространяется на период 2024—2026 годов.
Размеры компенсаций за поврежденное или утраченное имущество не изменились. За частично утраченное имущество первой необходимости выплачивается 50 тыс. руб., за полностью утраченное — 100 тыс. руб., за поврежденное жилое помещение — 100 тыс. руб.
Предельный размер помощи за поврежденный автомобиль также сохранился на уровне 300 тыс. руб. Сумма определяется по результатам независимой технической экспертизы и включает расходы на ее проведение.