В Ярославле отремонтируют два участка улиц в историческом центре

В Ярославле планируется ремонт участка улицы Нахимсона от Советской площади до улицы Андропова и участка улицы Андропова от Нахимсона до Революционной. Открытый конкурс объявлен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Начальная цена контракта составляет 27,2 млн руб. Эти части улиц останутся открытыми для автомобилей, тогда как на других участках Андропова и Нахимсона сейчас создается пешеходная зона. Замена асфальта будет выполнена в текущем году, на следующий год останется нанесение разметки на улице Нахимсона.

Документация предусматривает гарантию пять лет на нижний слой дорожного покрытия, восемь лет — на верхний и один год — на разметку, которую нанесут холодным пластиком. Отдельно в техническом задании указаны люки, которые предстоит установить на улицах. Они будут такого же дизайна, как в пешеходной части центра.

Антон Голицын