Ольга Любимова вручила госнаграду худруку Волковского театра

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила художественному руководителю театра имени Федора Волкова, народному артисту России Валерию Кириллову орден «За заслуги в культуре и искусстве». Торжественное вручение состоялось в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры и туризма Ярославской области Фото: Министерство культуры и туризма Ярославской области

Указ о награждении президент России Владимир Путин подписал 30 мая 2026 года. Господин Кириллов отмечен «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Валерий Кириллов окончил Ярославский государственный театральный институт (ЯГТИ) в 1989 году и сразу поступил на службу в театр им. Волкова. В 1990 – 2005 годах преподавал мастерство актера в ЯГТИ. С 2022 года — художественный руководитель театра.

Алла Чижова