Ярославца арестовали за призывы атаковать инфраструктуру города

В Ярославле суд арестовал 19-летнего местного жителя, которого задержали по делу о публичных призывах к совершению террористической деятельности в интернете. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ, УМВД и СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

По версии следствия, в 2025 году обвиняемый со своего аккаунта в Telegram написал комментарий, в котором призывал к нанесению ударов по объектам критической инфраструктуры Ярославля.

На основании собранных материалов областной СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, по этой статье грозит до 7 лет лишения свободы. На допросе обвиняемый признал вину. Фрунзенский районный суд арестовал его до 10 ноября 2026 года.

«По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению указанного преступления»,— прокомментировали в СК.

Алла Чижова