Избирком Псковской области отклонил жалобы «Яблока» на семь партий

Избирательная комиссия Псковской области отказала региональному отделению «Яблока» в удовлетворении жалоб на предвыборную агитацию семи партий. Об этом сообщили в пресс-службе областного избиркома.

Жалобы касались региональных отделений «Единой России», «Родины», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Новых людей» и Партии пенсионеров за социальную справедливость. В «Яблоке» заявляли о нарушениях законодательства об интеллектуальной собственности в агитационных материалах этих партий.

По данным партии, среди спорных материалов были изображения и логотипы торговых сетей и социальных сетей, фотографии из интернета и изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Также «Яблоко» указывало на использование музыки без согласия автора в ролике «Новых людей» и цитирование стихотворения Анны Ахматовой «Мужество» на сайте КПРФ. К жалобам были приложены нотариально заверенные протоколы осмотра сайтов и соцсетей.

При этом ранее «Яблоко» само столкнулось с отменой регистрации своего списка на выборах в Псковское областное собрание. 25 августа Псковский областной суд удовлетворил иск регионального отделения «Родины» и отменил регистрацию списка кандидатов. Апелляционная инстанция оставила это решение без изменений.

Карина Дроздецкая