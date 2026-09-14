В Ярославской области расширят поддержку учителей, студенток и бойцов СВО

В Ярославской области расширят региональные меры социальной поддержки для педагогов, будущих мам и военнослужащих, а также их семей. Соответствующие изменения в законодательство внесены в Ярославскую областную думу, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Для сотрудников государственных и муниципальных школ предложат закрепить право на приоритетное зачисление детей в детские сады. Также планируется продлить срок обращения за единовременной выплатой в 100 тыс. руб. для студенток, ставших или готовящихся стать мамами в 2026 году. С февраля право на выплату распространяется на студенток независимо от формы обучения, однако из-за требования подавать заявление непосредственно в период беременности воспользоваться поддержкой смогли не все. Для них установят переходный период — обратиться за выплатой можно будет до 1 января 2027 года.

Расширится и перечень граждан, которым предоставляются меры поддержки в связи с участием в СВО. В него официально включат военнослужащих, участвовавших в боевых действиях в составе вооруженных формирований Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года.

Полный пакет региональных льгот распространят на семьи военнослужащих, пропавших без вести либо признанных безвестно отсутствующими при выполнении задач в зоне СВО и при отражении вооруженного вторжения на границе.

Кроме того, статус члена семьи военнослужащего закрепят за гражданами, находившимися на его иждивении, в том числе на момент гибели. Для этой категории предусмотрят доступ к социальным выплатам и гарантиям, бесплатной юридической помощи и первоочередному зачислению в спортивные секции государственных и муниципальных учреждений.

Виктория Самко