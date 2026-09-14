В Ярославле и Рыбинске с 1 октября введут пересадочный тариф

С 1 октября в Ярославле и Рыбинске начнет действовать пересадочный тариф в общественном транспорте. В течение 45 минут после первой поездки вторая будет бесплатной при оплате «Картой жителя Ярославской области» или «Ятранспортной картой». Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, подводя итоги прямой линии с жителями региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«С 1 октября вводим пересадочный тариф в Ярославле и Рыбинске. В течение 45 минут вторая поездка по “Карте жителя Ярославской области” и “Ятранспортной карте” будет бесплатной. Это позволит пассажирам строить маршруты с пересадками и не переплачивать за проезд»,— сказал господин Евраев.

Для получения бесплатного билета при пересадке пассажиру необходимо повторно приложить карту к валидатору в другом транспортном средстве. Если с момента первой оплаты прошло не более 45 минут, деньги за вторую поездку не списываются. При превышении этого времени поездка оплачивается полностью: 42 руб. в Ярославле и 40 руб. в Рыбинске.

Пересадочный тариф будет действовать на любых городских маршрутах — автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях. При этом бесплатная пересадка возможна только при смене транспортного средства.

Как отметил губернатор, транспорт стал одной из основных тем прямой линии. По его словам, в регионе досрочно выполнено поручение президента по обновлению общественного транспорта: доля обновленного парка достигла 85%, а по автобусам — 100%. Всего было обновлено 1,2 тыс. единиц транспорта.

Прямая линия Михаила Евраева прошла 9 сентября на телеканале «ЯПервый» и продолжалась около трех часов. За время эфира и до него поступило около 5 тыс. обращений жителей.

Виктория Самко