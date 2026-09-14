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Вратарь «Локомотива» стал лучшим голкипером первой недели нового сезона КХЛ

Вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан лучшим вратарем по итогам первой недели регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/27. Решение вынесла комиссия по определению лучших хоккеистов, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

Даниил Исаев с начала сезона одержал четыре победы в четырех состоявшихся матчах. Коэффициент надежности — 1,24, то есть голкипер пропускал в среднем одну шайбу за матч. При этом по его воротам соперник нанес 110 бросков, Исаев отразил 95,45%.

В трех оставшихся номинациях — лучший нападающий, защитник и новичок — игроки «Локомотива» не отмечены. Решение выносилось на основе статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки.

Алла Чижова

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