Гимнастка из Ярославской области выиграла международный турнир в Сербии

Представительница Ярославской области Алиса Медведкова завоевала золотую медаль на международном турнире по воздушной гимнастике в Белграде. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Рыбинская спортсменка стала первой в дисциплине «соло — кольцо» в возрастной категории 10–13 лет. По словам губернатора, сборная России по воздушной гимнастике впервые приняла участие в международных соревнованиях. На дебютных для страны стартах российские спортсменки показали высокий результат.

Губернатор поздравил Алису Медведкову, ее тренеров и всех, кто участвовал в подготовке к турниру.

Антон Голицын