Ростовский аэроклуб обязали восстановить принадлежащий государству самолет Ан-2Т

Арбитражный суд Ростовской области по иску ТУ Росимущества по Ростовской области обязал Ростовской авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России в течении двух лет полностью восстановить и привести в состояние летной годности самолет Ан-2Т, являющегося федеральной собственностью. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Помимо этого, клуб должен получить и предоставить в адрес ТУ Росимущества комплексное заключение, подтверждающее надлежащее выполнение работ.

Согласно материалам дела, самолет Ан-2Т был передан по договору безвозмездного пользования от 18 июня 2014 года образовательному учреждению «Ростовский Аэроклуб РОСТО». В октябре 2014 года в договор был включен еще один самолет Ан-2Т. В ноябре 2017 года первоначальный ссудополучатель был ликвидирован путем реорганизации в форме преобразования, а его правопреемником стал нынешний ответчик — АНО «Ростовский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России».

По условиям договора, ссудополучатель обязан обеспечивать сохранность имущества, поддерживать его в исправном состоянии и нести расходы на содержание за счет собственных средств.

В 2025 году инвентаризация показала, что спорный самолет Ан-2Т к эксплуатации не пригоден и разукомплектован. Последний ремонт был выполнен в 2020 году, межремонтный срок службы продлен до ноября 2021 года. С тех пор эксплуатация воздушного судна не осуществлялась. Ответчик данные факты не оспорил и подтвердил готовность привести самолет в пригодное к эксплуатации состояние.

ТУ Росимущества направляло в адрес клуба претензию от 30 мая 2025 года с требованием привести федеральное имущество в надлежащее состояние, однако обязательства исполнены не были, после чего ведомство обратилось в суд.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что суд отказал территориальному управлению Росимущества в удовлетворении иска к региональному отделению ДОСААФ России о восстановлении девяти единицах авиатехники (самолеты «Вильга 35А» и планеры различных модификаций), размещенных на аэродроме «Южный» в Таганроге.

Наталья Белоштейн