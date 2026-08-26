На Дону суд отказал Росимуществу в требовании восстановить авиапарк ДОСААФ

Арбитражный суд Ростовской области отказал территориальному управлению Росимущества в удовлетворении иска к региональному отделению ДОСААФ России. Ведомство требовало обязать организацию восстановить и привести в состояние летной готовности несколько воздушных судов, переданных ей в безвозмездное пользование. Соответствующая информация содержаться в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Речь идет о девяти единицах авиатехники (самолеты «Вильга 35А» и планеры различных модификаций), размещенных на аэродроме «Южный» в Таганроге. Имущество передали ДОСААФ по договору от 1 ноября 2022 года. Согласно документу, ссудополучатель обязан обеспечивать сохранность техники, нести расходы на ее содержание и поддерживать в надлежащем техническом состоянии.

В ходе инвентаризации, проведенной в 2025 году по поручениям центрального аппарата Росимущества, выяснилось, что все воздушные суда находятся в неудовлетворительном состоянии. Они разукомплектованы, сроки действия свидетельств о летной годности истекли еще в 2007-2014 годах, а межремонтные ресурсы — значительно раньше: последние ремонты большинства машин проводились в 1984-1996 годах. Эксплуатация техники не ведется.

Росимущество сочло, что ДОСААФ не исполняет обязательства по содержанию имущества, и направило претензию с требованием привести технику в пригодное для использования состояние. Не добившись результата, ведомство обратилось в суд.

Однако суд счел требования необоснованными. Во-первых, в договоре безвозмездного пользования не прописана обязанность ответчика обеспечивать именно летную годность воздушных судов. Во-вторых, истец не представил доказательств, что восстановление техники вообще возможно: сроки службы и ресурсы машин исчерпаны, а для допуска к полетам требуется не только техническое восстановление, но и оформление значительного пакета документов, что регулируется специальными нормами Воздушного кодекса и подзаконными актами.

«Суд обратил внимание на то, что эксплуатация воздушного судна возможна только при его исправном техническом состоянии и наличии необходимого комплекта документов, обязанность по подготовке которого возложена на эксплуатанта. При этом договор не возлагает на ответчика обязанность по поддержанию летной годности», — говорится в решении суда.

Решение Арбитражного суда Ростовской области может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Наталья Белоштейн