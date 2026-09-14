В Петербурге в квартире нашли тела двух детей

В квартире дома на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге утром 14 сентября обнаружили тела двух несовершеннолетних. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину смерти

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину смерти

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По предварительным данным, на телах детей не обнаружили признаков насильственной смерти. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и точную причину смерти.

На месте работают следователь и следователь-криминалист. Назначены судебные экспертизы.

Карина Дроздецкая