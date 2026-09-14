В Архангельской области семьям погибших в массовом ДТП выплатят по 1 млн рублей

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский распорядился выплатить по 1 млн рублей семьям пассажиров, погибших в аварии на трассе М-8. Семья погибшего водителя грузовика также получит 1 млн рублей, пострадавшим пассажирам выплатят по 500 тыс. рублей, сообщил глава региона.

Средства направят из резервного фонда правительства Архангельской области. Господин Цыбульский поручил утвердить порядок предоставления помощи и организовать выплаты максимально оперативно, без лишних формальностей.

«Никакие слова не способны уменьшить эту боль или вернуть погибших. Но сегодня мы рядом с теми, кого коснулось это страшное горе, поддерживаем их и стараемся сделать все, чтобы они не остались с бедой один на один»,— прокомментировал трагедию Александр Цыбульский.

Авария произошла вечером 11 сентября на 1180-м км федеральной трассы М-8 «Холмогоры» на границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области. Столкнулись микроавтобус, лесовоз и легковой автомобиль.

По данным Следственного комитета, причиной ДТП стал выезд микроавтобуса на встречную полосу при обгоне. В аварии погибли 13 человек, в том числе четверо детей в возрасте 6, 11, 15 и 16 лет. Еще восемь человек пострадали. 12 сентября в регионе был объявлен день траура.

Карина Дроздецкая