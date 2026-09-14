В Ярославской области пресечена деятельность нелегальных оружейников

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявила 111 нелегальных изготовителей оружия в 43 регионах России, в том числе в Ярославской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Также была пресечена работа 37 подпольных мастерских. Из незаконного оборота изъято 297 единиц огнестрельного оружия, включая гранатометы, автоматы, пистолеты и винтовки, а также 223 гранаты, 82,5 кг взрывчатых веществ и 92 тыс. патронов.

Оперативные мероприятия охватили ряд регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Дагестан, Крым, Якутия, Забайкальский, Красноярский и Пермский края, а также Амурская, Белгородская, Воронежская, Курская, Ленинградская, Московская, Херсонская и Ярославская области.

Задержанные причастны к незаконному обороту средств поражения и восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия. Изъятое направлено на криминалистические исследования. По их итогам решат вопрос о возбуждении уголовных дел.

Виктория Самко