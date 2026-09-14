Власти Петербурга назвали временными перебои с бензином на АЗС

Представители комитета по энергетике Санкт-Петербурга заявили, что сложности с обеспечением бензином на заправках носят временный характер, и ведомство находится в постоянном контакте с поставщиками топлива. Об этом сообщается в группе комитета во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В комитете пояснили, что перебои связаны с временными задержками в логистике или повышенным спросом на бензин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ В комитете пояснили, что перебои связаны с временными задержками в логистике или повышенным спросом на бензин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В комитете пояснили, что перебои связаны с временными задержками в логистике или повышенным спросом на бензин. Сейчас поставщики занимаются пополнением запасов топлива на АЗС.

«Сделать это одномоментно, к сожалению, невозможно»,— отметили в ведомстве.

Вопрос обеспечения топливом находится на контроле федерального центра, добавили в комитете.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что проблемы с бензином в регионе связаны с последствиями недавних атак беспилотников на крупные нефтеперерабатывающие заводы. По его словам, из-за этого снизилось производство бензина АИ-92 и АИ-95. Власти совместно с нефтяными компаниями перестраивают цепочки поставок и рассчитывают нормализовать ситуацию к началу октября.

Карина Дроздецкая