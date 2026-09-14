На Леонтьевском кладбище Ярославля отремонтировали мемориал Леонида Трефолева

К 187-й годовщине со дня рождения ярославского поэта, историка и краеведа Леонида Трефолева в Ярославле отремонтировали и благоустроили его мемориал на Леонтьевском кладбище. Об этом сообщили в АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

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В рамках благоустройства компания реконструировала фундамент мемориала и выровняла памятник. Также специалисты уложили новую тротуарную плитку и установили портрет Леонида Трефолева на историческом памятнике.

9 сентября, в день рождения поэта, к его могиле возложили цветы. Леонид Трефолев родился в 1839 году в Ярославле. Он известен как автор стихотворений, ставших народными песнями, а также как исследователь истории и культуры Ярославского края.

Виктория Самко