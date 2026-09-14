Открытие «Фрунзенской» и «Парка Победы» в Петербурге могут отложить

Сроки открытия станций «Фрунзенская» и «Парк Победы» в Петербурге могут сдвинуться из-за сокращения финансирования. Петербургский метрополитен указал эти проекты среди тех, чьи сроки могут измениться после секвестра бюджета, следует из отчета предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сроки могут измениться после секвестра бюджета

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Сроки могут измениться после секвестра бюджета

Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

По «Фрунзенской» метрополитен перенес на 2027 год платежи на 1,2 млрд рублей, которые планировалось провести в 2026-м. Предприятие предупреждает, что при недостаточном финансировании срок открытия станции может быть перенесен. Первый этап реконструкции, включающий строительство нового здания с вестибюлем, власти ранее планировали завершить в июне 2027 года. Второй этап — оснащение Единого диспетчерского центра — должен закончиться в 2029 году.

Что касается «Парка Победы», в марте этого года метрополитен объявил конкурс примерно на 135 млн рублей на эти работы. Их планируется завершить в апреле 2027 года. При этом предприятие также сообщает о риске переноса сроков открытия станции.

Кроме того, из-за секвестра на 2027 год перенесли начало капитального ремонта вестибюля станции «Озерки». Всего расходы метрополитена на 2026 год сократили на 3,12 млрд рублей, в том числе на 2,26 млрд рублей — по капитальным вложениям. После сокращения финансирования предприятие оценивает недофинансирование капитальных вложений в 59%.

В метрополитене предупреждают, что перенос ремонтов может привести к дальнейшей эксплуатации старых эскалаторов, выработавших нормативный срок службы. Среди других последствий сокращения финансирования предприятие называет рост объема отложенных ремонтов, который оценивается в 8,2 млрд рублей, и риски снижения качества обслуживания пассажиров.

Карина Дроздецкая