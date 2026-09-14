Открытие «Фрунзенской» и «Парка Победы» в Петербурге могут отложить
Сроки открытия станций «Фрунзенская» и «Парк Победы» в Петербурге могут сдвинуться из-за сокращения финансирования. Петербургский метрополитен указал эти проекты среди тех, чьи сроки могут измениться после секвестра бюджета, следует из отчета предприятия.
Сроки могут измениться после секвестра бюджета
Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
По «Фрунзенской» метрополитен перенес на 2027 год платежи на 1,2 млрд рублей, которые планировалось провести в 2026-м. Предприятие предупреждает, что при недостаточном финансировании срок открытия станции может быть перенесен. Первый этап реконструкции, включающий строительство нового здания с вестибюлем, власти ранее планировали завершить в июне 2027 года. Второй этап — оснащение Единого диспетчерского центра — должен закончиться в 2029 году.
Что касается «Парка Победы», в марте этого года метрополитен объявил конкурс примерно на 135 млн рублей на эти работы. Их планируется завершить в апреле 2027 года. При этом предприятие также сообщает о риске переноса сроков открытия станции.
Кроме того, из-за секвестра на 2027 год перенесли начало капитального ремонта вестибюля станции «Озерки». Всего расходы метрополитена на 2026 год сократили на 3,12 млрд рублей, в том числе на 2,26 млрд рублей — по капитальным вложениям. После сокращения финансирования предприятие оценивает недофинансирование капитальных вложений в 59%.
В метрополитене предупреждают, что перенос ремонтов может привести к дальнейшей эксплуатации старых эскалаторов, выработавших нормативный срок службы. Среди других последствий сокращения финансирования предприятие называет рост объема отложенных ремонтов, который оценивается в 8,2 млрд рублей, и риски снижения качества обслуживания пассажиров.