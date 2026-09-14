В Ярославле резервистам будут платить 200 тысяч рублей

В Ярославле планируют ввести единовременную денежную выплату в размере 200 тыс. руб. для резервистов. Соответствующий проект решения внесен в муниципалитет мэрией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Выплату смогут получить граждане, заключившие в период с 18 августа по 31 декабря 2026 года контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве ВС РФ через Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны и направленные на специальные сборы для защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения города.

Новая выплата потребует выделения средств из бюджета. Согласно данным из пояснительной записки к проекту, в 2026 году город должен выделить на эти цели 20,4 млн руб. в расчете на 102 человек, в 2027 году — 4 млн на 20 человек.

Алла Чижова