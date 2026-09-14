В Рыбинске задержали закладчика наркотиков из Череповца

В Рыбинске задержали 63-летнего жителя Череповца, которого подозревают в покушении на сбыт около 580 г наркотиков. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

По данным полиции, мужчина на протяжении двух лет распространял запрещенные вещества через тайники-закладки.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела наркоконтроля рыбинской полиции при содействии ОМОН «Бурлак» в районе дома на улице Вихарева. При личном досмотре у него обнаружили 17 свертков с веществом, еще один сверток и полимерные пакетики нашли в съемной квартире.

Экспертиза установила, что изъятые вещества являются наркотическими. Мужчина, ранее судимый, дал признательные показания. По его словам, он приобретал наркотики через интернет и распространял их бесконтактным способом, оборудуя тайники.

Следственное управление МУ МВД России «Рыбинское» возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

Виктория Самко