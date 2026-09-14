В Ярославской области выросло количество выданных кредитных карт

В Ярославской области в августе банки выдали 13,23 тыс. кредитных карт — на 14% больше, чем месяцем ранее. Это больше, чем в среднем по РФ (+11%). Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Общий объем лимитов по кредитным картам в Ярославской области составил 1,39 млрд руб., увеличившись за месяц на 5%. Средний лимит по новой кредитной карте в регионе составил 105 тыс. руб. За месяц он снизился на 7%: в июле показатель составлял 113 тыс. руб.

За январь—август в Ярославской области банки выдали 90,45 тыс. кредитных карт на общую сумму лимитов 9,76 млрд руб. Средний лимит составил 108 тыс. руб. В целом по России в августе было выдано 1,54 млн кредитных карт — максимальный показатель с начала 2025 года.

Виктория Самко