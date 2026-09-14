Водителя автобуса госпитализировали после ДТП с фурой в Ярославле

В Ярославле водителя автобуса госпитализировали после столкновения с припаркованной фурой. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла 14 сентября в районе 9:06 напротив моторного завода. Судя по кадрам, опубликованным СМИ, автобус получил серьезные повреждения передней части: в частности, разбились стекла, в том числе лобовое.

По данным полиции, пассажиры автобуса на настоящий момент за помощью не обращались. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Автобус следовал по маршруту №42. Перевозчик — ООО «Транспорт Ярославии».

«Служба обеспечения безопасности дорожного движения автотранспортного предприятия направлена на место происшествия, ведется расследование всех обстоятельств ДТП»,— прокомментировал перевозчик.

Алла Чижова