Умер ярославский художник Геннадий Новиков

На 90-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни умер известный художник, график, педагог, член Ярославского Союза художников Геннадий Новиков. Об этом сообщили в областном министерстве культуры и туризма.

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Фото: Ярославское областное отделение ВТОО «Союз художников России» Геннадий Новиков

Фото: Ярославское областное отделение ВТОО «Союз художников России»

Геннадий Новиков родился в Башкирской АССР. Он окончил механический техникум и работал слесарем на электростанции. После срочной службы отучился на художественно-графическом факультете московского института, его дипломной работой стал «Портрет нефтяника».

С 1967 года Геннадий Новиков преподавал в Тюменском институте и художественной школе. Геннадий Новиков начал активно творить в начале 1970-х, когда отношение к акварели стало меняться: серия выставок показала, что технике, считавшейся камерной, подвластны все темы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Геннадия Новикова

Фото: Ярославское областное отделение ВТОО «Союз художников России» Работа Геннадия Новикова

Фото: Ярославское областное отделение ВТОО «Союз художников России»

Работы художника впервые попали на выставку в 1973 году. Спустя два года он стал членом Союза художников СССР. Организуемые Союзом поездки сыграли существенную роль в творческом росте художника.

Последние 30 лет Геннадий Новиков жил и работал в Ярославле. В 2001 году стал обладателем областной премии имени А. М. Опекушина, которая вручается за достижения в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве.

Геннадия Новикова не стало 9 сентября. 12 сентября с ним попрощались его близкие, коллеги и поклонники.

Алла Чижова