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В Ярославле завершили капремонт улицы Марголина

В Ярославле закончили капитальный ремонт на улице Марголина от проспекта Фрунзе до Тормозного шоссе. Об этом сообщили в мэрии.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

Подрядчик заменил асфальт, выложил тротуары плиткой, установил новые бордюры, сделал новые парковочные места, обновил разметку и поставил дорожные знаки. Также была смонтирована дополнительная сеть ливневой канализации и обустроены посадочные площадки на остановках, где планируют поставить новые павильоны.

Работы по контракту вело ООО «ТК «Восток Запад Транзит». Стоимость соглашения — 127 млн руб. Согласно порталу госзакупок, контракт еще находится на исполнении, подрядчику фактически оплачено 10,4 млн руб., хотя стоимость исполненных обязательств составляет 87 млн руб. Как добавили в мэрии, подрядчик в ближайшее время приступит к переносу воздушных проводов и кабелей связи под землю в рамках программы «Чистое небо». Срок исполнения контракта — до конца 2026 года.

Алла Чижова

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