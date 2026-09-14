Ярославцев ждет солнечная погода с температурой до +18 градусов

В Ярославской области на рабочей неделе ожидается преимущественно солнечная и малооблачная погода. Днем температура воздуха будет держаться в районе +15 градусов, сообщают синоптики Центра «ФОБОС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В понедельник ночью будет +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +16…+18. В течение суток возможен небольшой дождь.

Во вторник осадков не ожидается, будет солнечно. Ночью температура опустится до +7…+9 градусов, днем составит +15…+17.

В среду сохранится ясная погода. Ночью ожидается +5…+7 градусов, днем — +14…+16.

В четверг ночью столбики термометров покажут +5…+7 градусов, днем — +15…+17.

В пятницу станет прохладнее: ночью до +10…+12 градусов, днем — +13…+15. Возможны небольшой дождь и сильный ветер.

Виктория Самко