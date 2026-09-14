Ярославский полумарафон собрал более 6 тыс. участников

В Ярославле 13 сентября прошел XIII ярославский полумарафон «Золотое кольцо». На старт вышли более 6 тыс. участников из 79 регионов России, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Основные дистанции — 5, 10 и 21,1 км — прошли по Которосльной и Волжской набережным. На трассе работали точки поддержки, выступали музыканты и творческие коллективы. На дистанцию 1 км вышли актеры Волковского театра.

На дистанции 21,1 км победили Денис Чертыков с результатом 1:03:42 и Александра Бородинова — 1:14:22. На 10 км первыми стали Александр Рыбалкин (29:11) и Дарья Шабунина (33:29), на 5 км — Александр Хальзов (15:36) и Дина Габдуллина (17:46).

В рамках полумарафона также прошло VII первенство России среди спортсменов старше 35 лет на дистанции 10 км. Абсолютными победителями стали Владимир Магильный (31:44) и Оксана Столярова (36:38).

В забеге участвовали школьники, студенты, ветераны спорта и воспитанники школ адаптивной физической культуры. Всего на разных дистанциях полумарафона выступили 1220 социальных участников.

Антон Голицын