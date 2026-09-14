Школа ярославского «Локомотива» возглавила рейтинг КХЛ

Детско-юношеская спортивная школа ярославского «Локомотива» заняла первое место в рейтинге детско-юношеских спортивных школ Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона 2025/2026. Об этом сообщила лига.

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«Локомотив» набрал 323,43 балла. Второе место заняла школа «Трактора», третье — ЦСКА. Рейтинг КХЛ учитывает результаты воспитанников школ четырех последних сезонов. При этом показателям завершившегося сезона присваивается максимальный вес — 100%, предыдущего — 75%, сезона перед ним — 50%, а сезона, завершившегося два года назад, — 25%.

Год назад школа «Локомотива» заняла второе место.