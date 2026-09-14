Розовфест, «Идеальная жена» и Артур Фонвизин

В Ярославле на этой неделе пройдет театральный фестиваль «Розовфест», спектаклем «Клинч» Глеба Пускепалиса откроется Волковский фестиваль, Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр начнет новый концертный сезон, в городском музее выставят работы «маэстро акварели» Артура Фонвизина, а на «Арене-2000» «Локомотив» вновь встретится с «Авангардом». Самые яркие события — в подборке «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Клинч" Глеба Пускепалиса

Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль "Клинч" Глеба Пускепалиса

Фото: Официальный сайт Волковского театра

Концерты

17 сентября состоится открытие концертного сезона Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. В программе: И. С. Бах, М. Брух, П. Чайковский. В качестве солистов выступят народная артистка Казахской ССР Айман Мусахаджаева (скрипка) и лауреат международных конкурсов Алексей Людевиг (альт). Начало в 18:30, стоимость билетов — от 800 руб. 12+

20 сентября в филармонии можно будет послушать «Сказку о рыбаке и рыбке». Ярославский симфонический оркестр и дирижер Анатолий Оселков воссоздадут звуки из сказки: скрипки зашепчут, как волны, трубы прогремят, как царский гнев. Помогать оркестру будут два рассказчика — Татьяна Барсукова и Константин Корниенко. Начало в 12:00, стоимость билета — от 400 руб. 6+

20 сентября в филармонии состоится концерт Аура Шоу «Главная музыка столетия. Новая программа». Зрителям представят неожиданные аранжировки Elton John, Queen, Louis Armstrong, Prince, Taylor Swift, Metallica, AC/DC, Ricky Martin, Whitney Houston, Linkin Park, Pink Floyd. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 1,6 тыс. руб. 6+

Спектакли

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Две смешные истории о любви"

Фото: Дом Актера им. Сергея Пускепалиса Спектакль "Две смешные истории о любви"

Фото: Дом Актера им. Сергея Пускепалиса

19 сентября в Доме Актера им. Сергея Пускепалиса покажут «Две смешные истории о любви» по пьесам Антона Чехова. В «Медведе» помещик Смирнов, пришедший к вдове Поповой вернуть долг, неожиданно влюбляется в ее обаяние, превращая конфликт в романтическую комедию. В «Предложении» Иван Ломов, пытаясь сделать предложение Чубуковой, сталкивается с комичной ссорой из-за спорной границы. Стоимость билетов — от 600 руб. Начало в 19:00. 12+

20 сентября в КЗЦ «Миллениум» покажут комедию положений «Идеальная жена». Действие разворачивается в начале XX века в Петербурге. Сюжет рассказывает о трех влюбленных парах, которые решили встретиться на одной и той же жилплощади — в квартире семьи Трубецких. Супруги оказываются вовлечены в интриги и комичные ситуации, признания влюбленных и подозрения. Это поможет героям по-новому взглянуть на свои чувства. В спектакле участвуют Мария Порошина, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Сергей Дорогов, Петр Красилов, Игорь Письменный и Илья Древнов. Стоимость билета — от 1,8 тыс. руб. Начало в 19:00. 16+

Фестивали

Розовфест

VIII Всероссийский театральный фестиваль «Розовфест» пройдет с 14 по 20 сентября в ТЮЗе. В программу этого года впервые вошел спектакль Волковского театра «Затейник» по пьесе советского драматурга Виктора Розова. В спектакле исследуется природа последствий принятого когда-то неправильного решения. Влюбленные друг в друга герои давным-давно были поставлены перед выбором и приняли судьбоносное решение, которое развело их по разные стороны жизни. После этого события судьба их сложилась печально. Однако по прошествии времени им предоставляется возможность все изменить. Спектакль покажут 14 сентября в 18:30 на сцене Волковского театра. Цена билета — от 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Затейник"

Фото: Официальный сайт Волковского театра Спектакль "Затейник"

Фото: Официальный сайт Волковского театра

15 сентября на открытии фестиваля Ярославский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Удивление перед жизнью» по книге воспоминаний Виктора Розова. Спектакль рассказывает о театральной жизни в годы Великой Отечественной войны. Начало в 18:30, стоимость билетов составляет 600 руб. 12+

Основную программу продолжат спектакли Ивановского областного драматического театра «Долгая счастливая жизнь» (16 сентября), Камерного драматического театра Костромы «Вышел ангел из тумана» (17 сентября) и Рыбинского драматического театра «Василий Теркин» (18 сентября). 12+ Завершит фестиваль 20 сентября спектакль Ярославского ТЮЗа «Старомодная комедия». 16+ Все спектакли начнутся в ТЮЗе в 18:30.

Волковский фестиваль

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Волковский театр



20 сентября в Ярославле откроется Волковский фестиваль. На сцене «Первого русского» Магнитогорский академический драматический театр им. А.С. Пушкина покажет психопатический экшн «Клинч». Режиссером выступил Глеб Пускепалис, сын Сергея Пускепалиса. впервые поставившего пьесу «Клинч» в Уфе. В основе постановки — оригинальные театральные эскизы Сергея Витауто, а вместе с ними — глубокое личное переосмысление.

«Школьный учитель литературы и его бывшая ученица сцеплены в смертельном клинче — битве за правду, которую каждый видит по-своему. Обвинение в трагической гибели одноклассницы, шантаж, муки совести и яростное отрицание вины. Их противостояние выходит за границы реальности, превращаясь в метафизический поединок между прошлым и настоящим, правдой и ложью, жизнью и смертью»,— описали в Волковском театре спектакль.

Начало спектакля в 18:30. Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб. 16+

Спорт

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Ярославский ХК «Локомотив» после короткой выездной серии вернется на домашнюю арену. 18 сентября «железнодорожники» примут на своем льду принципиального соперника — омский «Авангард», а 20 сентября — «Барыс» из Астаны. Матч в пятницу начнется в 19:30, в воскресенье — в 17:00.

Выставки и встречи

17 сентября в областной библиотеке им. Некрасова откроют осенний сезон в книжном клубе. На встрече будут обсуждать книгу Джона Стрелеки «Кафе на краю земли». Это история о человеке, который случайно оказывается в необычном кафе и сталкивается с вопросами, о которых раньше не задумывался: «Зачем я живу? Чего я на самом деле хочу?». Автор клуба — практикующий психолог Наталья Афанасьева. Вход свободный, начало в 10:00. Записаться на встречу можно у автора клуба.

18 сентября в Музее истории города Ярославля пройдет экскурсия «История Военно-морского флота России. К 330-летию основания». На экскурсии расскажут об основных этапах развития российского военно-морского флота, выдающихся флотоводцах, а также о ярославцах, служивших на флоте в разные периоды, а также покажут модели русских военных кораблей разных типов и разных эпох, предметы морского быта из частных коллекций и коллекции музея. Начало экскурсии в 16:00, входной билет — 390 руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Артура Фонвизина

Фото: Ярославский художественный музей Работа Артура Фонвизина

Фото: Ярославский художественный музей

18 сентября в Музее зарубежного искусства откроется выставка произведений Артура Фонвизина (1882–1973) «Маэстро акварели». Акварель была главной и любимой техникой Фонвизина. Его собственная художественная манера заключалась в создании картины без предварительного рисунка многоцветной акварелью. На выставке представлены акварели 1940–1960-х годов, демонстрирующие виртуозную технику Фонвизина, его главные и любимые темы в творчестве: женщины, цветы, цирк. Комплекс акварелей отражает одно из ярких направлений в русском искусстве второй половины ХХ века. Стоимость входа на выставку составит 100 руб. 0+

19 сентября в Ярославском художественном музее пройдет 7 серия сериала музейных встреч «Дом в разрезе» — «Игры в разрезы, живые картины». Сезон посвящен 95-летию одноименной картины, написанной Татьяной Глебовой и Алисой Порет. Сама картина — документальное свидетельство того, как жили люди творческих профессий в 1920–30-х годах. Стоимость — 500 руб., начало — в 17:00. 16+

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Охота на императора» Фото: Кинопоиск, кадр из фильма «Охота на императора»

В кинопрокат вышла историческая драма «Охота на Императора» о заговоре против Наполеона Бонапарта в оккупированной Москве 1812 года. Картина стала последней режиссерской работой Алексея Пиманова (1962–2026). В ролях — Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов. 16+

С 17 сентября в кинотеатрах начнут показывать фильм «Как Иван в сказку попал». По сюжету современный мальчик Иван Добрынин не любит русские сказки и не верит в них, но случайно попадает в волшебный сундук и оказывается в мире русских сказок, где ему придется столкнуться с нечистой силой для возвращения домой. В ролях — Мария Аронова, Ирина Горбачева, Илья Виногорский, Санта Нужная, Мирон Проворов, Анастасия Добрынина. 6+

Подготовила Алла Чижова