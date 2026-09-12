Российское вино и ярославская кухня: ПСБ поддержал фестиваль «Виноград»

На ярославской Стрелке впервые проходит крупнейший эногастрономический фестиваль «Виноград». Банк ПСБ выступил генеральным партнером фестиваля. Этот культурно-просветительский фестиваль посвящен виноделию как части богатой культуры России, связанной с наукой, гастрономией, искусством и традициями разных уголков страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПСБ Фото: Пресс-служба ПСБ

«Привычные блюда ярославской кухни могут зазвучать совсем по-новому, если подобрать к ним правильное вино. Я знаю, что в Ярославле есть сообщества, объединения людей, которые разбираются в винах. Для них виноделие — целое искусство, и фестиваль дарит редкую возможность прикоснуться к нему через лекции и дегустации. Также хочется отметить теплую атмосферу мероприятия, напоминающую душевные встречи с близкими людьми. Каждый найдет здесь занятие по интересам: множество ремесленных мастер-классов, интеллектуальных состязаний, кино под открытым небом. Праздник “Виноград” еще раз доказывает, что вино может быть не просто напитком, а красивым поводом для умного разговора, путешествия и культурного досуга»,— прокомментировал на открытии фестиваля Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ.

Формат фестиваля позволил объединить на одной площадке российское виноделие, разнообразие ярославской гастрономии, концерты и театральные представления. ПСБ подготовил шатер-мастерскую, где каждый сможет познакомиться с ярославскими ремесленными традициями и современными художественными техниками. Здесь проходят мастер-классы: можно расписать изразцы, сделать рисунок на ткани, попробовать ручное ткачество или сделать своими руками оригинальные сувениры, а также создать необычную картину — с помощью вина.

Ярмарочная часть фестиваля — это возможность погрузиться в мир отечественного виноделия и открыть для себя вина, созданные из автохтонных сортов, а также редких сортов советской селекции. Свою продукцию привезли крупные производители — в том числе недавние лауреаты престижных международных конкурсов, а также небольшие семейные хозяйства, чья продукция обычно редко доезжает до Ярославля и других городов Центрального региона.

«На Стрелке в Ярославле впервые открылся эногастрономический фестиваль “Виноград”. И для нас важно, что такие крупные мероприятия проходят в Ярославле. Это дополнительные возможности для региона — привлечь гостей, познакомить их с российскими производителями и отечественным виноделием, наладить новые деловые контакты. Благодарю ПСБ за поддержку фестиваля и НИЦ “Курчатовский институт” за инициативу. Приходите на Стрелку — здесь можно познакомиться с российскими производителями, попробовать новые продукты и просто хорошо провести время»,— сказал Михаил Евраев, губернатор Ярославской области.