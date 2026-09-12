У ЯГМУ установили скульптуру «медведика-врача»

В Ярославле у здания государственного медицинского университета открыли бронзовую скульптуру медведя в образе врача. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Фигура медведика — собирательный образ врача. Он в халате и очках, со стетоскопом, лобным рефлектором и врачебным чемоданчиком. Это знак уважения к профессии и благодарности всем, кто стоял у истоков ярославской медицины, и тем, кто сегодня каждый день работает в больницах и поликлиниках»,— написал губернатор.

Небольшая скульптура расположена на бульваре на улице Революционной. Она стала 19-й в городе в рамках арт-проекта «Ярославские Медведики», который создавался на частные средства. Ранее в городе установили скульптуры «Артист» за Волковским театром, «Космонавт» рядом с планетарием, «Оперный певец» около филармонии, «Чемпион» у вокзала «Ярославль – Главный» и другие.

Алла Чижова