В Ярославской области спустя 5 дней нашли пропавшего глухонемого

В Тутаевском округе Ярославской области нашли 28-летнего глухонемого мужчину, который почти пять дней числился без вести пропавшим. Об этом сообщили в ЯРОО «ЯрСпас».

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Мужчина ушел из дома вечером 5 сентября. Он не вернулся домой к ночи, поэтому родственники начали его искать, а на следующий день обратились в полицию и к поисковикам. 7 сентября после получения заявки специалисты отряда «ЯрСпас» приступили к операции, опираясь на опыт предыдущих поисков этого человека.

Координаторы сосредоточили усилия на прочесывании лесных массивов, так как ранее пропавший был обнаружен именно в такой местности. В поисках участвовала Диана Пасмова, которая ранее находила данного мужчину. На третий день поисков, 10 сентября в 20:40, Диана Пасмова нашла пропавшего на ферме. Мужчина был без сознания, но дышал.

На место прибыли бригады скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавшего госпитализировали, а на следующий день он пришел в сознание. Врачи подтвердили, что угрозы его жизни и здоровью нет.

Алла Чижова