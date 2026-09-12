В Ярославле по нацпроекту отремонтировали пять дорог

В Ярославле завершили ремонт пяти дорог — улиц Панина (от Ленинградского проспекта до Труфанова), Марголина, Советской, Выставочной, а также проспекта Фрунзе. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Всего в этом году в Ярославле с господдержкой ремонтируем девять объектов»,— добавил губернатор.

Он напомнил, что ремонт дорог обсуждался в ходе прямой линии 9 сентября. В частности, жительница Гаврилов-Ямского округа пожаловалась на состояние дороги от Пружинина до Митина. Губернатор сообщил, что приведение в порядок этой дороги, а также отрезка до Острова начнут в 2027 году.

«Включили их в новую народную программу Единой России. Также в нее вошла единственная объездная Гаврилов-Яма — улица Октябрьская. В этом году заканчиваем Советскую с тротуарами и велодорожками. Работы идут в разных округах. Опережающими темпами отремонтировали участки на дорогах от Рыбинска до Большого Села, от Ярославля до Любима»,— уточнил губернатор.

В целом по региону на 2026 год заложено 24 млрд рублей на обновление 400 км дорог. Из этой суммы 7,5 млрд руб. направят на возведение третьего моста через Волгу в Ярославле. По словам Михаила Евраева, в областной столице за три года отремонтировали 188 км дорог.

«В нормативном состоянии сейчас находится 57% региональных дорог, 77% трасс Ярославской агломерации, восстановлено 84% опорной сети. Хуже ситуация с муниципальными дорогами, в нормативе более 31,5%. Для решения вопроса дополнительно выделили 2,1 млрд руб. для наших округов»,— рассказал губернатор.

Одним из приоритетных направлений остается ремонт подъездов к социальным объектам. С 2022 года в регионе привели в порядок более 400 таких путей к школам, больницам и культурным учреждениям.

Алла Чижова