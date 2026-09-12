В больницах Сочи находятся четверо пострадавших от атаки безэкипажных катеров

В Сочи на стационарном лечении находятся четыре человека, пострадавших от атаки вражеских беспилотников. По сообщению министра здравоохранения Краснодарского края Владимира Крушельницкого, лечение проходят трое взрослых и один ребенок. «Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь»,— написал министр в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Владимира Крушельницкого Фото: соцсети Владимира Крушельницкого

По данным регионального минздрава, в больницах Новороссийска остаются 12 пострадавших от атаки беспилотников. В числе проходящих лечение — один ребенок. Состояние пациентов оценивается как средней и легкой степени тяжести. Четверых уже выписали. Шестерых транспортировали в медицинские учреждения Краснодара.

«Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь. Для оценки состояния пациентов и определения дальнейшей тактики лечения организованы телемедицинские консультации с ведущими федеральными специалистами. Детей консультировали специалисты Российской детской клинической больницы, взрослых — эксперты НМИЦ хирургии имени Вишневского и ПМГМУ имени Сеченова. Мы продолжаем внимательно следить за состоянием каждого пострадавшего. При необходимости подключаем федеральных специалистов, корректируем тактику лечения и делаем все необходимое, чтобы люди как можно скорее восстановились и вернулись к своим близким»,— написал господин Крушельницкий.

Как писал «Ъ-Сочи», 10 сентября безэкипажные катера ударили по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне Сочи. В результате ударов пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст. 205 УК РФ).

Как сообщал «Ъ-Новороссийск», в ночь на 9 сентября город подвергся атаке беспилотников. По первым данным, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 получили ранения. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, православный храм и детский сад.

Дмитрий Михеенко