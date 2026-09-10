СКР возбудил дело о теракте после атаки ВФУ на гражданские объекты Сочи

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст. 205 УК РФ). Поводом стали удары безэкипажных катеров по гражданским объектам в прибрежной курортной зоне Сочи, сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, атака была совершена ночью. В результате ударов пострадали 28 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Следователи организовали комплекс мероприятий по сбору доказательств и установлению конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к преступлению.

В СКР отметили, что действия киевского режима в очередной раз демонстрируют цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению. Целенаправленная атака курортной зоны названа еще одним проявлением террористической сущности киевского режима.

Алина Зорина