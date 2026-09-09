Новороссийск в ночь на 9 сентября снова подвергся атаке беспилотников. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. В городе повреждены частные и многоквартирные дома, православный храм и детский сад. Жители несколько часов слышали пролеты беспилотников и работу средств противовоздушной обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Первые сообщения об угрозе появились вечером 8 сентября. В 21:22 мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о включении сирены и призвал жителей соблюдать меры безопасности. Он также попросил не снимать работу ПВО и специальных служб и не публиковать подобные материалы.

Жительница поселка Верхнебаканский рассказывает, что первые пролеты беспилотников начались после 21:00. По ее словам, в этот раз аппараты казались особенно низкими и быстрыми.

«Было ощущение, что они жужжат повсюду. Я стала бояться этого звука. Ты сидишь в темноте и полной тишине и только слышишь, как дрон приближается, звук нарастает. Внутри все каменеет. Ты ждешь — что же будет, пролетит дальше или нет. Пролетает — выдыхаешь, но через несколько минут все повторяется»,— рассказала женщина.

В 22:29 сигнал атаки БПЛА отменили, однако угроза сохранялась. Уже в 23:16 сирена прозвучала снова. Жителей снова предупредили о беспилотной атаке и попросили ориентироваться на официальные сообщения.

В 23:24 господин Кравченко сообщил, что атаку отражают, а городские службы переведены в режим максимальной готовности. Жителям рекомендовали отойти от окон и принять меры безопасности. В 23:46 движение в сторону Геленджика перекрыли на пересечении Сухумского шоссе и улицы Карьерной, а движение в сторону Новороссийска — со стороны Кабардинки.

Около полуночи атака усилилась. Жительница Южного района Новороссийска рассказывает, что о возможном налете знала еще вечером — об этом писали мониторинговые каналы и чаты. Первый взрыв она услышала примерно в полночь.

«Уже вечером было известно, что на Новороссийск вновь готовится массированная атака БПЛА — об этом сообщали каналы-"радары" и мониторинговые чаты. Около полуночи я услышала первый взрыв — отработало ПВО. Окна в квартире задрожали, коты попрятались, я пошла в ванную. И после этого началось»,— рассказала местная жительница.

По ее словам, беспилотников в эту ночь было особенно много. Она сравнила происходящее с атакой 12 августа и отметила, что в этот раз аппаратов, по ее ощущениям, могло быть еще больше.

«Они жужжали, кружили прямо над домами, над самым большим спальным районом города. В этот раз было очень громко»,— добавила она.

В 00:26 оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотников рядом с частным домом и на территории одного из предприятий. Возникли возгорания, на месте работали оперативные и специальные службы. На тот момент предварительно сообщалось, что пострадавших нет, последствия уточнялись.

Атака продолжалась и после полуночи. В 01:52 в Новороссийске объявили сигнал «Ракетная опасность» и призвали жителей укрыться. В 03:05 его отменили, однако угроза атаки беспилотников сохранялась.

К утру атака продолжалась. В 05:31 в Новороссийске временно приостановили движение общественного транспорта. В 05:45 сигнал атаки БПЛА отменили. После этого возобновили движение общественного транспорта и открыли ранее перекрытые дороги. В 06:25 отменили и сигнал об угрозе атаки беспилотников. В администрации сообщили, что опасности для жителей и гостей города нет.

Утром стали уточняться последствия ночной атаки. По данным губернатора Краснодарского края, в Новороссийске погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще 29 получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают медицинскую помощь, при необходимости их могут перевести в Краснодар.

Кроме того, повреждены три частных дома, пять многоквартирных зданий, православный храм и детский сад. Андрей Кравченко поручил городским службам продолжить работу на местах, оценить ущерб и оказать поддержку пострадавшим семьям.

В 10:15 администрация города сообщила о повреждении водопровода на улице Магистральной. Бригады «Водоканала» начали демонтажные работы на поврежденном участке. В Центральном районе продолжилась уборка последствий на улице Советов, где работали аварийные и городские службы.

Атака затронула и другие территории Краснодарского края. В Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома и детский сад, также пострадали четыре автомобиля. Погибших и пострадавших не было. Последствия атаки устраняют также в Крымском и Темрюкском районах.

О массированном налете сообщили и в Геленджике. Мэр города Алексей Богодистов назвал эту атаку наиболее масштабной и продолжительной для города.

По данным Минобороны России, с 20:00 8 сентября до 08:00 9 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 596 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и акваторией Черного моря. В числе территорий, где фиксировались аппараты, был Краснодарский край.

После атаки СКР возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, в ночь на 9 сентября вооруженные формирования Украины нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам и жилому сектору Краснодарского края. Главное следственное управление СК проводит мероприятия по сбору доказательств и устанавливает лиц, причастных к атаке.

Накануне массированной атаки в районе Новороссийска также произошел лесной пожар из-за падения обломков БПЛА. Площадь возгорания увеличилась до 1,8 га, огонь перешел на территорию заповедника «Утриш». Горела лесная подстилка, к тушению привлекли более 100 человек.

Мария Удовик