«Росатом» готовится ликвидировать ОНВОС в Ярославской области

ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в госкорпорацию Росатом) готовится к ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (ОНВОС): «зеленых масел» на территории бывшего сажевого завода и шламонакопителя Заволжского химического завода в Ярославле, а также кислогудронных прудов на территории бывшего завода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» в Тутаевском округе. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Специалисты уже обследовали «зеленые масла» и провели изыскания. В конце сентября начнутся полевые работы. На шламонакопителе на улице Елены Колесовой идут обследования, на кислогудронных прудах они еще не начались. Ликвидировать ОНВОС начнут в 2027 году, предварительно закончив проектирование.

Ликвидация пройдет в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» нацпроекта «Экологическое благополучие». Завершить работы планируется к 2030 году.

«Зеленые масла» на берегу Волги около Юбилейного моста образованы в результате деятельности сажевого завода, введенного в эксплуатацию в 1933 году. Смесь нефтепродуктов «зеленое масло», используемая для производства автомобильных покрышек, хранилась в открытых земельных котлованах. В 70-х годах XX века производство на данной территории прекращено, котлованы засыпаны грунтом. Шламонакопитель в Дзержинском районе использовался с 1963 года по 1975 год в качестве прудов-отстойников завода «Лакокраска» для осветления сточных вод от производства фенолформальдегидных и эпоксидных смол, пентаэритрита, дифенилолпропана. Кислогудронные пруды на территории бывшего завода ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева», расположенного в водоохранной зоне реки Печегды в Тутаевском округе образовались в результате технологических процессов, применяемых до 1967 года на заводе для очистки нефтепродуктов.

Алла Чижова