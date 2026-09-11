Объем вкладов физлиц в Ярославской области достиг 502,3 млрд рублей

Объем банковских вкладов физических лиц в Ярославской области по итогам первого полугодия 2026 года достиг 502,3 млрд руб. Рост с начала года составил 4,2%, что почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Динамика накоплений была неравномерной: в январе и мае зафиксирован отток средств, максимальный прирост наблюдался в феврале (+2,3%) и апреле (+1,6%). Сумма средств на эскроу-счетах на 1 июля 2026 года составила 27,6 млрд руб. За полгода показатель вырос на 520 млн руб., что в шесть раз меньше, чем в первом полугодии 2025 года.

Аналитики Банка России в докладе «Региональная экономика» отмечают снижение склонности граждан к сбережениям на фоне роста потребительской активности. В условиях понижения процентных ставок темп увеличения накоплений на счетах замедлился. К маю годовые темпы роста сбережений приблизились к среднему уровню 2023 года. Эксперты связывают это с изменением предпочтений вкладчиков в зависимости от прогноза по ключевой ставке.

Алла Чижова