В Ярославле проехавшая на красный Skoda сбила пешехода

В Ярославле на Юго-Западной окружной дороге в районе деревни Ивняки автомобиль сбил 18-летнего пешехода. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Кадры ДТП появились в социальных сетях утром 11 сентября. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора начала перестраиваться из правого ряда в левый и совершила наезд на пешехода, переходившего дорогу по переходу. На опубликованных кадрах видно, что после столкновения молодой человек смог самостоятельно подняться.

«Сообщение о ДТП поступило в 10:08. Автомобиль Skoda под управлением женщины 1988 года рождения совершил наезд на 18-летнего пешехода. Молодой человек доставлен в больницу, на месте работают сотрудники ГАИ»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Виктория Самко