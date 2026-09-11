Ярославская область вошла в число выгодных регионов для поездок с питомцами

В Ярославской области средняя стоимость ночи в отелях и посуточном жилье, где можно остановиться с животным, составляет 6,5 тыс. руб., что делает регион одним из самых выгодных направлений. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе компании Яндекс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Согласно исследованию «Яндекс Путешествий», дешевле, чем в Ярославской области, с питомцами можно остановиться в Ставропольском крае: там средняя стоимость ночи в сентябре – декабре 2026 года составляет 5,3 тыс. руб. В тройку самых выгодных направлений также вошла Новгородская область, где средняя стоимость составляет 6,6 тыс. руб. Средняя продолжительность бронирования составляет две ночи.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области формируют региональный реестр заведений, которые открыты для посещения с животными. В базе уже около 400 отелей, ресторанов, баз отдыха и общественных пространств.

В исследовании учитывались бронирования по России с использованием фильтра «Можно с животными» за период с 1 января по 1 сентября с заездом с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Данные опроса получены среди 500 совершеннолетних жителей российских городов-миллионников, которые за последний год ездили с питомцами за пределы своего региона по России или за рубеж и бронировали жилье для этих поездок онлайн.

Алла Чижова