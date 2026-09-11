В Ярославле банки оштрафовали на 16 миллионов за финуслуги мигрантам

В Ярославской области вынесено 40 постановлений о привлечении к административной ответственности кредитных организаций за оказание финансовых услуг иностранным гражданам, включенным в реестр контролируемых лиц. Общая сумма штрафов составила около 16 млн руб., сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейд полиции по выявлению незаконной миграции

Фото: УМВД России по Ярославской области Рейд полиции по выявлению незаконной миграции

Фото: УМВД России по Ярославской области

Проверки соблюдения миграционного законодательства проходили в течение пяти дней. Полицейские совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и Росгвардии провели более 460 мероприятий на объектах строительства, промышленности, торговли, бытового обслуживания и в жилом секторе.

Контролируемые лица — это иностранцы, которые находятся в стране с нарушениями правил пребывания. Законодательство ограничивает ряд услуг для них, в том числе финансовых. Ответственность за оказание таких услуг предусмотрена ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства). Максимальная ответственность по статье составляет 0,5 млн руб. штрафа для юрлиц.

Всего правоохранители выявили более 400 различных административных правонарушений, большинство из которых связано с трудовой деятельностью иностранных граждан. В отношении 19 иностранцев, находившихся в России незаконно, приняты решения о принудительном выдворении. Еще три человека покинули страну. По ряду материалов, направленных миграционными подразделениями в органы дознания, будут приняты процессуальные решения.

Межведомственные мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства в регионе продолжатся.

Виктория Самко