Защитник «Локомотива» Геннадий Чалый перешел в «Молот»

Защитник ярославского «Локомотива» Геннадий Чалый продолжит карьеру в пермском «Молоте». 21-летний хоккеист командирован в клуб из системы ярославской команды. Об этом сообщил в своем Telegram-канале хоккейный клуб «Молот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Чалый начал хоккейную карьеру в Салехарде, а в 2014 году перешел в систему «Локомотива». С 2022 по 2025 год защитник выступал в главной юниорской хоккейной лиге США, после чего вернулся в Ярославль.

В сезоне 2025/26 Чалый в составе «Локо» стал обладателем Кубка Харламова. Всего в МХЛ защитник провел 73 матча и набрал 46 очков (7+39) при показателе полезности «+60».

Виктория Самко