Ярославский «Локомотив» открыл дополнительную продажу абонементов

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» открыл дополнительную продажу сезонных абонементов на матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2026/27. Абонементы можно приобрести в период с 11 по 14 сентября, сообщили в клубе.

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Абонементы реализуют на сайте «Локомотива» и в кассах УКРК «Арена-2000». Минимальная цена — 29,1 тыс. руб., максимальная — 67,5 тыс. руб.

Новый сезон регулярного чемпионата стартовал 5 сентября. «Локомотив» начал его с победы на домашней арене над челябинским «Трактором» со счетом 5:1. Два последующих матча также завершились победой ярославцев.

Алла Чижова