В Ярославле пройдет всероссийский фестиваль «Розовфест»

В Ярославле с 14 по 20 сентября пройдет VIII Всероссийский театральный фестиваль «Розовфест». После длительного перерыва фестиваль вернется на сцену Ярославского театра юного зрителя, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

Фестиваль проводится в Ярославле с 2018 года и посвящен творчеству уроженца города, драматурга Виктора Розова, а также его современников и последователей.

В программу этого года впервые вошел спектакль Волковского театра «Затейник» по пьесе Розова. Его покажут 14 сентября на сцене Волковского театра. 15 сентября на открытии фестиваля Ярославский ТЮЗ представит премьеру спектакля «Удивление перед жизнью» по книге воспоминаний Виктора Розова. Постановку подготовил сын драматурга Сергей Розов. Спектакль рассказывает о его фронтовом опыте и театральной жизни в годы Великой Отечественной войны.

Основную программу продолжат спектакли Ивановского областного драматического театра «Долгая счастливая жизнь», Камерного драматического театра Костромы «Вышел ангел из тумана» и Рыбинского драматического театра «Василий Теркин». Завершит фестиваль 20 сентября спектакль Ярославского ТЮЗа «Старомодная комедия».

В рамках фестивальной программы также запланирована офф-программа с лекциями, мастер-классами, режиссерской лабораторией и читками пьес современных драматургов и произведений ярославских писателей. В числе авторов, связанных с литературной программой фестиваля, — ярославская детская писательница и поэтесса Анастасия Орлова. Она является автором более 20 книг для детей и лауреатом ряда литературных премий. События офф-программы будут бесплатными, требуется предварительная регистрация.

Виктория Самко