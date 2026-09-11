Нападающий «Шинника» Илья Порохов перешел в «Балтику»

Нападающий ярославского «Шинника» Илья Порохов перешел в калининградскую «Балтику», которая выступает в Премьер-лиге. Об этом сообщает «Матч ТВ». Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 10 июня 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Порохов выступал за «Химки», екатеринбургский «Урал» и «Тюмень». В составе «Шинника» он провел 35 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

«Балтика» после шести туров с 10 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Шинник» находится на восьмом месте в Первой лиге.

Виктория Самко