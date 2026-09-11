В Ярославле купеческий дом рядом с мэрией включили в реестр ОКН

В Ярославле в единый государственный реестр объектов культурного наследия (ОКН) народов РФ включили «Дом купцов Разживиных» конца XVIII века, перестроенный в 1912 году. Соответствующий приказ подписала руководитель областной службы охраны ОКН Светлана Охинцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Акт ГИКЭ Фото: Акт ГИКЭ

Объект находится в границах исторического центра города, в квартале, спланированном в 1780-е гг., — на улице Революционной, 14, через несколько домов от здания мэрии Ярославля. Приказом также утверждены границы территории ОКН и предмет охраны, в качестве которого определены, среди прочего, местоположение объекта, композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов с элементами стиля модерн.

На территории объекта культурного наследия разрешено проводить работы по сохранению ОКН, реконструкцию и археологические работы. При этом запрещено возводить капитальные объекты, размещать наружную рекламу и осуществлять деятельность, угрожающую целостности ОКН.

Алла Чижова