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Ректором ЯГТУ утверждена Елена Степанова

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назначил ректором Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) Елену Степанову. О подписании соответствующего приказа сообщили в вузе.

Фото: ЯГТУ

Фото: ЯГТУ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что госпожа Степанова была переизбрана ректором на майской конференции работников и обучающихся ЯГТУ. Большинство делегатов проголосовали за Елену Степанову. Она возглавила вуз в 2018 году в качестве и. о. ректора, в 2021 году была избрана на этот пост.

«Ярославский Политех под ее руководством добился значительных успехов: наш вуз единственный в регионе является участником федеральной программы "Приоритет-2030", постоянно подтверждает высокое качество научных разработок, а совместно с промышленными предприятиями региона ярославский Политех разрабатывает инновационные материалы для двигателестроения и аддитивных технологий»,— говорится в сообщении вуза.

Алла Чижова

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