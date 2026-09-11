Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 12–13 сентября
10 сентября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых южнокорейский боевик про вторжение инопланетян «Надежда», а также средневековая драма с Эндрю Гарфилдом в главной роли «Восставший». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Восставший
- Режиссер: Пол Гринграсс
- В ролях: Эндрю Гарфилд, Джейми Белл, Стивен Диллэйн, Том Холландер, Космо Джарвис, Томасин Маккензи
- Жанр: боевик, драма, военный, история / Великобритания, Германия, США / 127 мин.
- Слоган: «Победи или умри»
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Кони сытые бьют копытами, униженные и оскорбленные размахивают косами и серпами, но преклоняют колени перед Его Величеством (Вуди Норман) — румяной злобной куклой. Королевские лучники бьют в цель, Кентерберийский собор эпически разгромлен, но не разграблен (повстанцы жгут ценности, а не присваивают), Тауэр в осаде...»
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Уот это поворот».
Надежда
- Режиссер: На Хон Джин
- В ролях: Хван Джон Мин, Чо Ин Сон, Чон Хо Ен, Ым Мун Сок, Ли Сан Хи, Алисия Викандер
- Жанр: фантастика, боевик / Корея Южная / 156 мин.
- Слоган: «Человечеству брошен вызов»
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «в этой непрерывной, но довольно однообразной движухе даже можно накопать глубокие смыслы. Например, для страны, уже 70 с лишним лет живущей в ожидании возможного нападения, тема столкновения с Другим всегда актуальна и болезненна. Шпионская паранойя приводит к тому, что жители Надежды сначала стреляют, а потом думают. Никто не хочет остановиться и разобраться, а сразу переходит в нападение».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Надежда убивает последней».
Охота на императора
- Режиссер: Алексей Пиманов
- В ролях: Станислав Бондаренко, Милана Бру, Иван Шибанов, Виктор Сухоруков, Алексей Чадов, Павел Крайнов
- Жанр: драма, приключения, история / Россия / 113 мин.
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «фильм проходит скорее по ведомству "Гусарской баллады", нежели "Войны и мира". Правда, до настоящего водевиля все-таки недотягивает: здесь, как ни обидно, нет песен и мало юмора, зато много патетики».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Кремлевский взрыватель».
Соавторы
- Режиссер: Филипп Ларс
- В ролях: Егор Корешков, Давид Сократян, Аня Чиповская, Олжас Тогымбет, Владимир Майзингер, Семён Шомин
- Жанр: драма, комедия / Россия / 86 мин.
- В прокате: с 10 сентября
Кинопрокатчик «Леона»: «34-летний московский писатель Игорь Ангелевский в третий раз не смог выиграть главную литературную премию России. После церемонии награждения у него похищают кошелёк, в котором лежит единственное воспоминание о матери. Услышав новость о краже, 20-летний карманник Алдар решает почитать книги Ангелевского и очаровывается ими настолько, что становится учеником Игоря. Писатель видит в юноше гениального рассказчика с богатым жизненным опытом».
Позывной «Аскет»
- Режиссер: Евгений Татаров
- В ролях: Евгений Шириков, Марья Симонова, Кирилл Жандаров, Александр Лымарев, Сергей Иванюк, Максим Беляев
- Жанр: боевик, драма / Россия / 88 мин.
- В прокате: с 10 сентября
Кинопрокатчик «Cinema Park Distribution»: «Группа диверсантов проникает на химический завод для совершения теракта. Коварному плану террористов не суждено сбыться, когда на их пути оказывается бывший офицер спецназа ВС России с позывным "Аскет"».
Сыграть в ящик
- Режиссер: Мартин Кэмпбелл
- В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Ева Грин, Онь Макен, Мария Педраса, Джейсон Фернандес, Николь Ансари-Кокс
- Жанр: триллер, криминал / Великобритания, Испания, Болгария / 116 мин.
- Слоган: «Пока смерть не разлучит их»
- В прокате: с 3 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «…этот фильм можно смотреть и пересматривать, но так и не понять, что в нем к чему; вопрос, понимают ли это сами авторы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Старомодный приговор».
Тони
- Режиссер: Мэтт Джонсон
- В ролях: Доминик Сесса, Антонио Бандерас, Эмилия Джонс, Лео Вудалл, Ставрос Халкиас, Майкл Джибрин
- Жанр: байопик / США / 106 мин.
- Слоган: «Прежде чем стать Энтони Бурденом, он был просто Тони»
- В прокате: с 3 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильму, вольно основанному на нескольких главах из "О еде: строго конфиденциально", предпослан эпиграф — слова самого Бурдена о том, что в юности он был нарциссом и эгоцентриком, нуждающимся в хорошей взбучке. Последующие 106 минут блестяще это подтверждают».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игра в омара».
Проект У
- Режиссер: Ли Хван
- В ролях: Чон Джон-со, Хан Со-хи, Ким Сон-чхоль, Ли Джэ-гюн, Ким Щин-нок, Чон Ён-джу
- Жанр: триллер, драма / Южная Корея / 108 мин.
- Слоган: «Одно ограбление — и никаких сожалений»
- В прокате: с 3 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Сам фильм не то, что лишен смысла. В нем хватает действия, порой запредельно жестокого, на парочку триллеров в жанре "вор у вора дубинку украл". Можно при желании найти нотки спекулятивной социальной грусти. Но общее впечатление: ни рыба ни мясо, ни кимчи ни спаржа по-корейски».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Сестры без милосердия».
Бегущая
- Режиссер: Кевин Макдональд
- В ролях: Галь Гадот, Дэмиэн Льюис, Рори Уилмот, Альфред Энок, Феникс Ди Себастьяни, Нэйтан Кирби
- Жанр: триллер, драма / Великобритания / 85 мин.
- В прокате: с 10 сентября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Большая часть фильма представляет собой смесь адреналинового марафона и живописного путеводителя по Лондону, который великолепно выглядит на экране, хотя Майе некогда любоваться его красотами».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Глаза боятся, а ноги делают».
Электрический поцелуй
- Режиссер: Пьер Сальвадори
- В ролях: Пио Мармай, Анаис Демустье, Жиль Леллуш, Вимала Понс, Гюстав Керверн, Мадлен Бодо
- Жанр: мелодрама, комедия / Франция, Бельгия / 122 мин.
- В прокате: с 3 сентября
Кинокритик Михаил Трофименков: «главная беда фильма в том, что в ретро абсолютно не стилизован сам воздух эпохи. Да, по экрану ходят месье в канотье и жилетках, ездят старинные авто, а одна сцена происходит даже в легендарном "Улье", общежитии художников на Монмартре. Но все это снято без огонька, все кажется тусклым задником действия. В то время как прелесть ретро как раз в том и заключается, что вкусная, вещная сторона эпохи важна не меньше, если не больше, чем треволнения экранных любовников».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мадемуазель знает ток».