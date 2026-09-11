Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Кони сытые бьют копытами, униженные и оскорбленные размахивают косами и серпами, но преклоняют колени перед Его Величеством (Вуди Норман) — румяной злобной куклой. Королевские лучники бьют в цель, Кентерберийский собор эпически разгромлен, но не разграблен (повстанцы жгут ценности, а не присваивают), Тауэр в осаде...»

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Уот это поворот».