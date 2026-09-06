Глаза боятся, а ноги делают

В прокате — экшен-триллер шотландского режиссера Кевина Макдональда «Бегущая», главную роль в котором сыграла израильская актриса Галь Гадот. Именно ее происхождению «Бегущая» обязана крайне низкими оценками западной критики, которых этот динамичный, хотя и нарушающий законы физики и логики фильм все-таки не заслуживает, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Бегущая»

Фото: Rockwood Pictures Кадр из фильма «Бегущая»

Фото: Rockwood Pictures

В портфолио Кевина Макдональда есть как драмы о болезненных моментах истории («Последний король Шотландии», 2006, «Мавританец», 2020), так и разухабистые пеплумы («Орел Девятого легиона», 2010), а также документальные фильмы о скалолазах, Бобе Марли, Джоне Гальяно, Джоне Ленноне и Йоко Оно. Свой «Оскар» он получил как раз за документалку — «Однажды в сентябре» (1999) о захвате в заложники израильских спортсменов на Мюнхенской олимпиаде 1972 года.

«Бегущая» — самая простая его работа, прямая, как спринтерская дистанция.

Главный трюк картины — почти полное совпадение ее экономного хронометража со временем, в течение которого разворачивается ее действие.

Фильм идет 85 минут, а у его главной героини — юристки и бывшей чемпионки по пентатлону Майи Мартен (Гадот) есть ровно один час, чтобы выполнить задание неизвестного ей, но хорошо осведомленного человека, лица которого мы не увидим до финала картины. Если она с ним справится, это радикально изменит исход важного судебного процесса. Двадцать пять минут экранного времени примерно поровну делятся между завязкой и концовкой фильма, а остальное время героиня бежит.

С Майей мы знакомимся ее самым рутинным утром. Она провожает в школу сына Ноа (Рори Уилмот), проверяя, захватил ли он свою шприц-ручку с инсулином — диабет мальчика сыграет большую роль в сюжете,— волнуется перед судом, но все-таки собирается сначала пробежаться по парку. Посреди пробежки Майю останавливает неожиданный звонок от плохого парня (играет его Дэмиэн Льюис, сидящий за компьютером в темной комнате), который похитил Ноа и вкатил ему лошадиную дозу инсулина, от чего мальчик может умереть. Чтобы спасти сына, Мая должна за час добежать через весь Лондон до отеля, где под охраной держат ключевого свидетеля на ее процессе, и убить его.

Ей нельзя взять такси или поехать на метро, потому что так она, дескать, может попросить о помощи. Учитывая, что похититель имеет доступ к ее мобильному и «умным часам», а также знает всю ее подноготную, это маловероятно (что потом даже будет не один раз обыграно по ходу дела).

Предпосылка сюжета совершенно абсурдная, и именно поэтому Макдональд, отправляя героиню в безумную гонку со временем, не оставляет зрителям паузы, чтобы задуматься над этой предпосылкой.

Большая часть фильма представляет собой смесь адреналинового марафона и живописного путеводителя по Лондону, который великолепно выглядит на экране, хотя Майе некогда любоваться его красотами. Оператор Энтони Дод Мэнтл, уже работавший с Макдональдом над «Последним королем Шотландии» и «Орлом Девятого легиона», а также снимавший фильмы Дэнни Бойла (свой «Оскар» он получил за «Миллионера из трущоб», 2008), является полноценным соавтором «Бегущей». Его камера неотступно следует за Майей, вторя ее движениям, а лондонские кварталы сливаются друг с другом в одну пеструю ленту, но в то же время сохраняют свой колорит и специфику. Во время съемок городские улицы не перекрывали, поэтому реакции прохожих на несущуюся прямо сквозь толпу или перемахивающую через турникеты в метро героиню действительно непосредственные (и по большей части совсем не благожелательные).

Галь Гадот не из тех актрис, кто отличается умением передавать тонкие оттенки эмоций, но с набросанными широкими мазками болью и страхом взволнованной матери она справляется, а бегает действительно отлично. Когда ее героиня начинает обгонять поезда метро, метаться между мостами, опережая полицию на какие-то секунды, и совершать уже совсем невероятные прыжки с одного плывущего по Темзе корабля на другой, фильм теряет последние остатки реализма. Однако ему удается сохранить напряженный темп и ритм до самого финала, где авторы внезапно переворачивают историю вверх ногами, и оказывается, что на бегу мы умудрились пропустить самое главное.

Юлия Шагельман